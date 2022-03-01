Коррупция на Мальдивах: экс-вице-президент приговорен к 20 годам 

14:55 06 Октябрь Киев, Украина

Ахмед Адиб бывший вице-президент островного государства Мальдивы , был приговорен к 20 годам тюрьмы за коррупционные схемы.

Он также получил штраф в 129 892 доллара после того, как признал себя виновным.



Мальдивский уголовный суд предъявил экс-вице-президенту обвинение в растрате, отмывании денег и злоупотреблении государственной властью. Ему вменяют коррупционные схемы при выдаче в аренду тропических островов для развития отелей.



По данным комиссии по возвращению активов, созданной нынешним правительством, острова отдали в аренду по ценам ниже рыночных. В результате государство потеряло почти 259 миллионов долларов.



