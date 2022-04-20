Корпорация Toshiba уходит с российского рынка

16:03 20 апреля Киев, Украина

Японская технологическая корпорация Toshiba объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.



Toshiba объяснила свое решение войной в Украине.



Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и испытываем огромное сочувствие к жертвам этого конфликта. Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта.

Деятельность Toshiba в основном сосредоточена в Японии. Она выпускает электротехническую продукцию и оборудование для атомной промышленности, а также выполняет оборонные заказы. По данным компании, доля России в доходе за первый квартал 2022 года составила 0,2%. Общую выручку Toshiba оценивает в 3,340 трлн иен.



Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на производительность Toshiba Group, которое может быть вызвано изменениями в текущей ситуации.

Также Toshiba пожертвует около 100 млн йен (63 млн рублей) управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform, которая занимается гуманитарной помощью.



Ранее экспорт своей продукции в Россию приостановили пять японских компаний: Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano и Yamaha Motor. Они объяснили это решение экономическими и логистическими трудностями.



В целом продажи в России прекратили производители компьютерной техники и разработчики ПО: Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Накануне стало известно, что из страны уходит компания SAP.