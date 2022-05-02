Королеву Елизавету II нагло обокрал сотрудник, работающий в ее доме

06:55 02 декабря Киев, Украина

37-летний буфетчик Адамо Канто, проработавший в Букингемском дворце около пяти лет, похитил 80 предметов, принадлежащих королевской семье.

Сумма украденного в общей сложности составила 100 тысяч фунтов стерлингов (более 3,8 млн гривен).



Инцидент случился весной, во время карантина, когда во дворце практически не было людей. Адам воспользовался оказанным ему доверием и получив доступ к личным вещам королевской семьи, стал выносить из дворца ценные вещи.

Всего он украл более 80 предметов, в частности семейные снимки принцев Гарри и Уильяма, подписанные ими лично, а также медали. Впрочем, буфетчик "обчистил" не только британскую королеву, но и ее придворных. Сумма украденного в общей сложности составила 100 тысяч фунтов стерлингов (более 3,8 млн гривен).

Похищенные ценности он начал продавать через популярный интернет-магазин eBay и вскоре его объявления заметили представители дворца, которые забили тревогу. Вор был задержан и сейчас выпущен под залог, но его ожидает судебное разбирательство, которое может закончиться тюремным сроком.

Представители Букингемского дворца возмутительный инцидент пока не комментировали.



