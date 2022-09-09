Королева Елизавета II скончалась. Британия в десятидневном трауре

Днем, в четверг, 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. Около 20.30 по Киеву королевская семья сообщила о смерти монарха.
Известие о смерти королевы стало шоком для многих британцев. Тысячи людей пришли к Букингемскому дворцу в Лондоне. Они плакали и возлагали цветы к ограждению.
С заявлением после смерти монарха выступила премьер Лиз Трасс. Премьер сравнила Елизавету II с "камнем, на котором была построена современная Британия", и заявила, что ее смерть стала шоком для нации и всего мира.
Новым королем стал ее сын 73-летний Чарльз. В своем заявлении он назвал день смерти матери "моментом величайшей печали" для него и всех членов семьи.
В Великобритании и странах содружества после смерти монарха в соответствии с протоколом начался десятидневный траур. По всей стране приспустили флаги и отменили крупные спортивные мероприятия.
В США спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить флаги над Капитолием в Вашингтоне в связи со смертью британской королевы. На следующей неделе палата представителей примет резолюцию о смерти Елизаветы II, а также прекратит свою работу на один день. То же самое было сделано, когда ушел из жизни отец Елизаветы II, Георг VI.
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