Король Британии совершит свой первый госвизит во Францию

Король Великобритании Чарльз III планирует в марте посетить Францию. Это будет первый зарубежный визит короля.
Об этом, сообщает Times со ссылкой на французские правительственные источники.
Помощники президента Эммануэля Макрона сообщили, что король и королева-консорт Камилла прибудут во Францию в конце марта.
Об этом, сообщает Times со ссылкой на французские правительственные источники.
Помощники президента Эммануэля Макрона сообщили, что король и королева-консорт Камилла прибудут во Францию в конце марта.
За кулисами французские дипломаты заняты подготовкой к государственному визиту - самому важному из возможных между двумя странами - старшего сына Елизаветы II".
Приглашение Чарльзу было сделано Макроном во время похорон королевы.
Приглашение Чарльзу было сделано Макроном во время похорон королевы.
Визит должен состояться на неделе, начинающейся 27 марта, сообщили источники.
В Елисейском дворце запланирован государственный ужин, где первая леди Франции Бриджит Макрон встретится с королевой-консортом.
Парижская Национальная ассамблея также будет приветствовать королевскую чету, как и мэр Парижа Анн Идальго.
Помощник Макрона сказал: "Этот визит станет мощным сигналом, поскольку это будет первый официальный визит Чарльза III".
В Елисейском дворце запланирован государственный ужин, где первая леди Франции Бриджит Макрон встретится с королевой-консортом.
Парижская Национальная ассамблея также будет приветствовать королевскую чету, как и мэр Парижа Анн Идальго.
Помощник Макрона сказал: "Этот визит станет мощным сигналом, поскольку это будет первый официальный визит Чарльза III".
Коронация короля Чарльза состоится 6 мая этого года.
Во время своего визита в Лондон на похороны королевы, Макрон подарил Чарльзу фотоальбом о визите королевы Елизаветы в Версаль в 1957 году.
Государственный визит будет сопровождаться франко-британским саммитом между министрами правительств двух стран.
Королева Елизавета II за время своего правления совершила шесть государственных визитов во Францию - пять в Париж и один в Кале.
Первый состоялся в апреле 1957 года, через четыре года после ее коронации, когда Ее Величество посетила Версальский дворец, Парижскую оперу и Лувр.
Она также наслаждалась круизом по реке Сена с принцем Филиппом и посетила Лилль, где возложила венок к мемориалу Первой мировой войны.
Букингемский дворец отказался комментировать эти сообщения.
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