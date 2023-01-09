Корея отказала в убежище гражданам рф, бежавшим от мобилизации, теперь они живут в аэропорту

17:44 09 января Киев, Украина

Сбежавшие от мобилизации пятеро россияне несколько месяцев живут в аэропорту Сеула, поскольку власти Южной Кореи отказали им в убежище

Как пишет The Korea Times, корейский Минюст считает, что уклонение от призыва в армию не является основанием для предоставления статуса беженца. В ответ на решение Минюста россияне подали в суд.

Местные правозащитники, которые представляют интересы просителей, считают, что уклонение от призыва в контексте войны может рассматриваться как уважительная причина для предоставления убежища.

«Этим мужчинам грозит преследование на Родине из-за их предполагаемых политических взглядов, что дает им право на получение убежища в соответствии с международными стандартами. Министерство должно об этом знать», — рассказал адвокат россиян The Korea Times.

Если суд встанет на их сторону, им выдадут визы для пребывания в Корее на время, пока они будут проходить процедуру получения статуса беженцев. В противном случае их депортируют.

Один из живущих в аэропорту россиян, 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев, рассказал в интервью газете, что уехал из дома в ночь на 24 сентября, сразу после того, как получил повестку. Вместе с несколькими знакомыми он пересек границу с Монголией на автомобиле, а оттуда самолетом добрался до Филиппин, где провел несколько недель.

12 ноября Марактаев прилетел в Южную Корею и с тех пор остается в аэропорту Инчхон в 50 км от Сеула. По словам молодого человека, он служил в армии и не стал бы прятаться, если бы нужно было защищать свою страну от нападения.

«Но это совсем другая история, когда моя страна становится агрессором. Я никогда не возьму в руки оружие и не пойду убивать невинных людей в Украине», — заявил Марактаев.

Молодой человек рассказал, что решил просить убежища в Южной Корее, так как считает ее развитой демократией, в которой соблюдают гражданские права.

Еще один россиянин, не пожелавший назвать свою фамилию, сообщил журналистам, что находится в аэропорту с 14 октября. Мужчина из Красноярска, представившийся Андреем, рассказал, что протестовал против режима в россии и ходил на митинги задолго до вторжения в Украину, причем однажды его задержали и избили полицейские. Бежать из страны он решил после того, как получил повестку.

31-летний Джашар Хубиев из Нальчика сообщил The Korea Times, что среди российских военнослужащих, погибших при обстреле Макеевки в ночь на 1 января, было несколько его знакомых и он не хочет возвращаться в россию, так как боится разделить их судьбу.

The Korea Times отмечает, что среди стран G20 Корея занимает предпоследнее место по приему беженцев. По данным статистической платформы Statista, в 2021 году в стране было 2300 просителей убежища, статус беженца получил только 71 человек.