Корейская пара случайно испортила картину стоимостью в полмиллиона долларов США

В современном изобразительном искусстве порой было бы не лишне сопровождать объекты творчества кратким пояснением, рассчитанным на широкий круг зрителей. Вот какой курьёзный случай произошел в одной из современных художественных галерей Южной Кореи.
Пара посетителей галереи случайно испортила картину стоимостью в полмиллиона долларов США. Посетители галереи решили, что участвуют в коллективном искусстве.
Камера видеонаблюдения сняла пару во время их действий и полиция их задержала в соседнем торговом центре. Пока неизвестно, будет ли художник требовать компенсацию.
Ранее сообщалось, что семья из департамента Марна, Франция, нашла в гостиной полученной по наследству квартиры забытую картину XVIII века - Читающий философ Жана-Оноре Фрагонара.
Также, самая большая в мире картина на холсте Путешествие человечества кисти британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов.
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