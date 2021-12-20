Корейская пара случайно испортила картину стоимостью в полмиллиона долларов США

10:00 03 Апрель Киев, Украина

В современном изобразительном искусстве порой было бы не лишне сопровождать объекты творчества кратким пояснением, рассчитанным на широкий круг зрителей. Вот какой курьёзный случай произошел в одной из современных художественных галерей Южной Кореи.

Пара посетителей галереи случайно испортила картину стоимостью в полмиллиона долларов США. Посетители галереи решили, что участвуют в коллективном искусстве.

"Молодая пара среди бела дня вошла в галерею и принялась рисовать поверх абстрактной картины, которую там выставили на обозрение. Они были убеждены, что так и надо: ведь под картиной стояли ведра с краской и кисти", - говорится в сюжете.

Камера видеонаблюдения сняла пару во время их действий и полиция их задержала в соседнем торговом центре. Пока неизвестно, будет ли художник требовать компенсацию.

Ранее сообщалось, что семья из департамента Марна, Франция, нашла в гостиной полученной по наследству квартиры забытую картину XVIII века - Читающий философ Жана-Оноре Фрагонара.

Также, самая большая в мире картина на холсте Путешествие человечества кисти британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов.