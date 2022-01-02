Координационный совет РБ оказался вне закона

Координационный совет выходит за рамки Конституции Республики Беларусь и является прямым ее нарушением.
Об этом заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич
По его словам, в соответствии с законом, создание общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов, является невозможным.
Милашкевич считает, что граждане страны должны соблюдать режим конституционной законности.
Напомним, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.
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