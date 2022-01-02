Координационный совет РБ оказался вне закона

19:01 25 Август Киев, Украина

Координационный совет выходит за рамки Конституции Республики Беларусь и является прямым ее нарушением.

Об этом заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич

По его словам, в соответствии с законом, создание общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов, является невозможным.

"Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил он.

Милашкевич считает, что граждане страны должны соблюдать режим конституционной законности.



Напомним, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.