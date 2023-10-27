Конституционный суд Южной Кореи поддержал запрет на однополые отношения в армии

17:48 27 октября Киев, Украина

Конституционный суд Южной Кореи поддержал запрет на однополые отношения в Вооруженных Силах страны. Это связано с тем, что такие отношения несут риск для боеспособности армии.

Об этом сообщает Reuters.



Согласно военному уголовному закону Южной Кореи, за однополые отношения военнослужащим грозит до двух лет заключения. С 2002 года этот закон четырежды обжаловали в суде, однако безрезультатно. В этот раз суд также поддержал закон, заявив, что однополые отношения могут нарушить дисциплину в армии и навредить ее боеспособности. Отмечается, что в законе речь не идет о запрете однополых отношений как таковых, однако запрещается анальный секс или "любой другой непристойный акт" во время несения службы.



Правозащитники назвали решение суда "устаревшим", а сам закон – подпитывающим насилие, дискриминацию и стигматизацию гомосексуальных военнослужащих.

"Продолжение криминализации однополых отношений по обоюдному согласию в корейской армии является досадным пятном в десятилетиях борьбы за равенство в стране", – заявил исследователь Amnesty International в Восточной Азии Борам Джанг.

Южная Корея имеет одну из самых больших армий в мире. Согласно законам страны все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти службу продолжительностью от 18 до 21 месяца.



С 2003 года гомосексуальность в Южной Корее больше не классифицируется как нечто "вредное и непристойное". Однако однополые браки страна не признает, а дискриминация гомосексуальных людей остается широко распространенной. Иногда гомосексуальность считаются инвалидностью или заболеванием.