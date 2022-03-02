Конгрессмены США считают Apple, Google, Amazon и Facebook монополистами и хотят их разделить

12:31 08 Октябрь Киев, Украина





Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке, и предложили их разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству.



К каждой из компаний у конгрессменов есть отдельные претензии:



Facebook признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей. Особые претензии вызвала покупка компанией приложения Instagram в 2012 году, которую расценили как попытку купить конкурента. Демократы в конгрессе США выпустили 449-страничный доклад по итогам 16-месячного антимонопольного расследования против Apple Google , Amazon и Facebook, пишет CNBC.Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке, и предложили их разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству.Facebook признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей. Особые претензии вызвала покупка компанией приложения Instagram в 2012 году, которую расценили как попытку купить конкурента.



В отношении Amazon конгрессмены пришли к выводу, что компания Безоса занимает монопольное положение в онлайн-ритейле. Долю Amazon авторы отчета оценили в 50% американского онлайн-рынка, а не 40%, как утверждают большинство исследований.



У Apple конгрессмены нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS. В докладе утверждается, что компания использует контроль над своей операционной системой для создания барьеров и дискриминации конкурентов.



Компанию Google авторы доклада считают монополией в сфере поисковиков и на сопутствующем рекламном рынке. Отмечается, что компания работает как «экосистема взаимосвязанных монополий».



На основе этих выводов представители Демократической партии рекомендовали:



Ввести структурное разделение и запретить доминирующим платформам выходить на смежные направления бизнеса. На практике это может включать сценарий принудительного отделения YouTube от Google или аналогичный процесс для Facebook и принадлежащих компании Instagram и WhatsApp.



Переложить на компании обязанность самостоятельно доказывать, что их сделка не нанесет ущерба конкуренции. При этом, антимонопольным регуляторам предлагают сразу рассматривать любые слияния с участием доминирующих платформ как антиконкурентные.



Лидерам рынка предложат сделать свои услуги совместимыми с конкурентами и предлагать «равные условия для равных продуктов».



