Конгрессмены США считают Apple, Google, Amazon и Facebook монополистами и хотят их разделить

Демократы в конгрессе США выпустили 449-страничный доклад по итогам 16-месячного антимонопольного расследования против Apple, Google, Amazon и Facebook, пишет CNBC.
Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке, и предложили их разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству.
К каждой из компаний у конгрессменов есть отдельные претензии:
Facebook признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей. Особые претензии вызвала покупка компанией приложения Instagram в 2012 году, которую расценили как попытку купить конкурента.
Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке, и предложили их разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству.
К каждой из компаний у конгрессменов есть отдельные претензии:
Facebook признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей. Особые претензии вызвала покупка компанией приложения Instagram в 2012 году, которую расценили как попытку купить конкурента.
В отношении Amazon конгрессмены пришли к выводу, что компания Безоса занимает монопольное положение в онлайн-ритейле. Долю Amazon авторы отчета оценили в 50% американского онлайн-рынка, а не 40%, как утверждают большинство исследований.
У Apple конгрессмены нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS. В докладе утверждается, что компания использует контроль над своей операционной системой для создания барьеров и дискриминации конкурентов.
Компанию Google авторы доклада считают монополией в сфере поисковиков и на сопутствующем рекламном рынке. Отмечается, что компания работает как «экосистема взаимосвязанных монополий».
На основе этих выводов представители Демократической партии рекомендовали:
Ввести структурное разделение и запретить доминирующим платформам выходить на смежные направления бизнеса. На практике это может включать сценарий принудительного отделения YouTube от Google или аналогичный процесс для Facebook и принадлежащих компании Instagram и WhatsApp.
Переложить на компании обязанность самостоятельно доказывать, что их сделка не нанесет ущерба конкуренции. При этом, антимонопольным регуляторам предлагают сразу рассматривать любые слияния с участием доминирующих платформ как антиконкурентные.
Лидерам рынка предложат сделать свои услуги совместимыми с конкурентами и предлагать «равные условия для равных продуктов».
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