Конгресс США ужесточает санкции в отношении компаний, способствующих строительству "Северного потока-2"

09:13 04 декабря Киев, Украина

Оборонный бюджет США на 2021 год, согласно совместному решению Палаты и Конгресса США, включает в себя поправки относительно ужесточения санкций против российского коммерческого проекта Северный поток-2



Поправки внесены в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством газопроводов, говорится в документе.



В проекте оборонного бюджете закреплены санкции против компаний за содействие продажи, аренды или предоставления трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставления услуг страхования или перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.



Санкции будут распространяться на компании, которые предоставляют услуги модернизации, модификации и установки оборудования для сварочных работ на судах.