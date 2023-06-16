Конгресс США требует у Байдена передать Украине ATACMS

Если еще в конце марта в США заявляли, что пока не готовы поставлять Украине ATACMS, то теперь представители двух партий Конгресса США призвали президента Джо Байдена передать Украине оружие большей дальности – баллистические ракеты ATACMS. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Foreign Policy со ссылкой на письмо Хельсинкской комиссии* США.

Отмечается, что лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать "зеленый свет" поставкам в Украину армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Он может быть выпущен из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине раньше.

"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пора посвятить себя полной победе Украины и доставить все необходимое оборудование", - написали представители Хельсинкской комиссии в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.

В письме Байдену добавили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

Некоторые члены Конгресса и официальные лица США считают, что поставки ATACMS на Украину могут иметь решающее значение для того, чтобы поставить под угрозу российские войска, корабли и базы на оккупированной украинской территории.

"Это не только помогло бы Украине уничтожить российское военное оружие, которое используется для убийства украинских защитников и гражданских лиц, но и сдвинуло бы российские подразделения и цепи поставок дальше фронта, резко усложнив их способность продолжать эту геноцидную войну", - написали законодатели в обращении к Байдену.

Напомним, еще в январе глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол призвал Белый дом отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия.

В конце марта в США заявили, что пока не готовы поставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

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* Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым правительственным агентством США, созданным Конгрессом в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).