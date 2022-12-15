Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении россии из Совбеза ООН

11:30 15 декабря Киев, Украина

Два американских законодателя, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили Конгрессу США резолюцию об исключении россии из Совбеза ООН.



Об этом сообщает издание Foreign Policy.

"Два американских законодателя демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон представили на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Двухпартийная Хельсинкская комиссия, призвавшая в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса рф как постоянного члена Совета Безопасности, теперь предлагает Конгрессу признать, что "война россии нарушила цели и принципы ООН, и просит правительство США принять меры для ограничения ее прав в ООН".

"Россия совершила грубые нарушения Устава ООН, ставящие под сомнение ее право иметь место в Совбезе", - считают американские законодатели.

Кроме того, СМИ отмечает, что Украина также выступает за то, чтобы россия была выведена из Совбеза.



Издание обращает внимание на немаловажный момент, что Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совета Безопасности.



Страны могут быть полностью исключены из Организации, однако для устранения рф понадобится поправка в Устав, но для этого требуется согласие всех постоянных членов Совбеза.



Россия может наложить вето на это предложение. В таком случае можно обжаловать статус рф как наследницы места Советского Союза в Совбезе.