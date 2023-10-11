Конгресс США планирует выделить $2 млрд Израилю на "Железный купол"

Несколько членов Конгресса Соединенных Штатов представили законопроект о выделении Израилю дополнительных двух миллиардов долларов на поддержку системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Это стало известно из официального сообщения на сайте конгрессмена Клаудии Тенни, одного из соавторов законопроекта.
Клаудия Тенни подчеркнула важность системы "Железный купол", отметив, что она способна перехватывать палестинские ракеты в воздухе, что спасает мирных жителей от угроз и атак.
За последние несколько дней "Железный купол" перехватил более 3200 вражеских ракет, подчеркнула конгрессмен.
Законопроект, который предусматривает дополнительные финансовые средства для операции "Железные мечи", объявленной Иерусалимом после последних событий, связанных с вторжением ХАМАСа, получил широкую поддержку в Конгрессе США.
Конгрессмен Макс Миллер добавил, что Израиль имеет абсолютное право защищать себя и свой народ от террористов, которые не признают его право на существование, и должен иметь необходимые средства для этой цели.
Это стало известно из официального сообщения на сайте конгрессмена Клаудии Тенни, одного из соавторов законопроекта.
Клаудия Тенни подчеркнула важность системы "Железный купол", отметив, что она способна перехватывать палестинские ракеты в воздухе, что спасает мирных жителей от угроз и атак.
За последние несколько дней "Железный купол" перехватил более 3200 вражеских ракет, подчеркнула конгрессмен.
Законопроект, который предусматривает дополнительные финансовые средства для операции "Железные мечи", объявленной Иерусалимом после последних событий, связанных с вторжением ХАМАСа, получил широкую поддержку в Конгрессе США.
Конгрессмен Макс Миллер добавил, что Израиль имеет абсолютное право защищать себя и свой народ от террористов, которые не признают его право на существование, и должен иметь необходимые средства для этой цели.
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