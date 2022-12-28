Конфликт в Косово: глава МВД считает, что Сербия нагнетает ситуацию под влиянием рф

09:13 28 декабря Киев, Украина

Сербия пытается дестабилизировать ситуацию в Западных Балканах под руководством россии.

Об этом сообщает министр внутренних дел Косово Джелал Швечла, которого цитирует издание Reuters.
 
 "Сербия под влиянием россии повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и встать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово",- отмечает Швечла.