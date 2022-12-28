Конфликт в Косово: глава МВД считает, что Сербия нагнетает ситуацию под влиянием рф
09:13 28 декабря Киев, Украина
Сербия пытается дестабилизировать ситуацию в Западных Балканах под руководством россии.
Об этом сообщает министр внутренних дел Косово
Джелал Швечла, которого цитирует издание Reuters.
"Сербия под влиянием россии повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и встать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово",- отмечает Швечла.
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