Конфликт в Косово: глава МВД считает, что Сербия нагнетает ситуацию под влиянием рф

"Сербия под влиянием россии повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и встать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово",- отмечает Швечла.