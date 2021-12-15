Конфликт на границе Армении и Азербайджана: боевые действия продолжаются

09:05 17 Июль Киев, Украина

В МИД Азербайджана рассказали о продолжении вооруженного конфликта на границе с Арменией. Бои, начатые армянской стороной, не стихают с утра 16 июля.

«Точным огнем подразделений ВС Азербайджана уничтожено до 20 единиц личного состава ВС Армении, выведены из строя средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и одна бронетехника. Уничтожены посты и опорный пункт противника», — говорится в сообщении.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении при поддержке артиллерии предприняли попытку захвата позиций азербайджанских войск на Товузском направлении границы.

По данным Минобороны Азербайджана, в результате ответных мер противник был отброшен, понеся потери. В первый день боев погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

В последующие дни в ходе столкновений погибли еще семь азербайджанских военных, в том числе генерал.