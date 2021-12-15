Конфликт на границе Армении и Азербайджана: боевые действия продолжаются

В МИД Азербайджана рассказали о продолжении вооруженного конфликта на границе с Арменией. Бои, начатые армянской стороной, не стихают с утра 16 июля.
12 июля подразделения вооруженных сил Армении при поддержке артиллерии предприняли попытку захвата позиций азербайджанских войск на Товузском направлении границы.
По данным Минобороны Азербайджана, в результате ответных мер противник был отброшен, понеся потери. В первый день боев погибли четверо азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
В последующие дни в ходе столкновений погибли еще семь азербайджанских военных, в том числе генерал.
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