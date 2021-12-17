Конфликт между Арменией и Азербайджаном обостряется

20:12 16 Июль Киев, Украина

Азербайджан заявил о готовности нанести ракетный удар по атомной электростанции (АЭС) на территории Армении, в случае обстрелов стратегических объектов Азербайджан с армянской стороны.



Об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы



По его словам, к таким действиям Азербайджан может прибегнуть в ответ на угрозы Еревана нанести удар по Мингячевирскому водохранилищу. Он подчеркнул, что рельеф и проведенные на объекты укрепительные работы, а также средства ПВО не позволят уничтожить стратегический объект.