Конец конфликта: в Азербайджане прошел военный парад

14:34 10 декабря Киев, Украина

Сегодня, 10 декабря в Баку состоялся военный парад, в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе, на торжественном мероприятии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, в качестве почетного гостя был приглашен турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Азербайджана учредил памятные даты: 27 сентября — день начала военных действий и 10 ноября — День победы в Нагорном Карабахе.

В параде принимали участие более 3 тысяч военнослужащих, были продемонстрированы почти 150 единиц военной техники. Также на площади появилась захваченная во время боевых действий трофейная техника.