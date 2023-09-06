07:58 13 августа Киев, Украина

Конкурсы и рейтинги стали одной из черт американского общества. Так, согласно последнему социологическому опросу, проведенному институтом Gallup, большинство американцев по-прежнему отдают свои симпатии украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский остается одним из фаворитов среди мировых политических лидеров для граждан Соединенных Штатов. На сегодняшний день у него 57% положительных отзывов. Единственный, кто опередил главу нашего государства в этом рейтинге, это принц Великобритании Уильям (59%).

Глава Белого дома Джо Байден и его возможный оппонент на выборах 2024 года и 45-й президент Дональд Трамп, получили равный процент симпатии - 41%.

Несколько лучше, чем к самому Байдену, граждане США относятся к его жене Джилл. У нее 49% симпатии.

Наиболее негативное отношение у опрошенных американцев к действующему президенту рф владимиру путину. Только 5% опрошенных граждан США оценили его положительно, у 90% он вызывает отторжение.

Большинство россиян (75%) поддерживают войну против Украины.