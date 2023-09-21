Компания STEE представила Pi-Pop: инновационный электронный велосипед

Французская компания STEE представила инновационный электронный велосипед под названием Pi-Pop, который вместо литиевого аккумулятора использует суперконденсатор, сообщает Euronews.
Особенность этой технологии заключается в том, что система заряжается во время лёгкой езды и в момент торможения, благодаря эффективной системе рекуперации энергии. Энергия, полученная во время торможения, сохраняется и может быть использована в более сложных моментах, таких как повторный старт или движение вверх.
Суперконденсаторы работают на основе накопления энергии электростатическим путем, в отличие от литиевых аккумуляторов, которые основаны на химических реакциях. Это означает, что суперконденсаторы могут накапливать и высвобождать энергию очень быстро, что делает их идеальным решением для электронных велосипедов.
Директор компании STEE, Адриен Лельевр, утверждает, что энергии, накопленной велосипедом, достаточно для подъема на высоту 50 метров, что делает этот электровелосипед подходящим для использования в 80% европейских городов.
Особенность этой технологии заключается в том, что система заряжается во время лёгкой езды и в момент торможения, благодаря эффективной системе рекуперации энергии. Энергия, полученная во время торможения, сохраняется и может быть использована в более сложных моментах, таких как повторный старт или движение вверх.
Суперконденсаторы работают на основе накопления энергии электростатическим путем, в отличие от литиевых аккумуляторов, которые основаны на химических реакциях. Это означает, что суперконденсаторы могут накапливать и высвобождать энергию очень быстро, что делает их идеальным решением для электронных велосипедов.
Директор компании STEE, Адриен Лельевр, утверждает, что энергии, накопленной велосипедом, достаточно для подъема на высоту 50 метров, что делает этот электровелосипед подходящим для использования в 80% европейских городов.
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