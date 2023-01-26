Компания SpaceX запустила 56 новых спутников Starlink

Сегодня, 26 января компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с наибольшей полезной нагрузкой – это 56 новых интернет-спутников Starlink.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась раньше восемь раз, в том числе в двух миссиях к Международной космической станции (МКС), Crew 3 и Crew 4. Общий вес 56 спутников составил 19,4 тонны.
Ракета стартовала со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде после десятиминутной задержки в 4:32 утра EST (11:22 по Киеву).
Первая ступень отделилась примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета и начала контролируемый спуск на Землю. Она приземлилась на плавучей платформе "Просто прочтите инструкции" у побережья Флориды.
Сейчас Starlink включает более 3400 действующих спутников. Компания уже имеет разрешение на размещение 12 000 спутников Starlink и подала заявку на разрешение на размещение еще около 30 000 спутников.
Запуск в четверг стал уже шестым в 2023 году для SpaceX и 205-м для компании.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась раньше восемь раз, в том числе в двух миссиях к Международной космической станции (МКС), Crew 3 и Crew 4. Общий вес 56 спутников составил 19,4 тонны.
Ракета стартовала со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде после десятиминутной задержки в 4:32 утра EST (11:22 по Киеву).
Первая ступень отделилась примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета и начала контролируемый спуск на Землю. Она приземлилась на плавучей платформе "Просто прочтите инструкции" у побережья Флориды.
Сейчас Starlink включает более 3400 действующих спутников. Компания уже имеет разрешение на размещение 12 000 спутников Starlink и подала заявку на разрешение на размещение еще около 30 000 спутников.
Запуск в четверг стал уже шестым в 2023 году для SpaceX и 205-м для компании.
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