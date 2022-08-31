Компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате

14:25 23 августа Киев, Украина

Ушедшая с российского рынка канадская компания IMAX запретила использовать свой формат для показа фильмов в россии, сообщил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.



По его словам, оборудование для кинопоказов в формате IMAX принадлежит российским прокатчикам, но саму технологию можно использовать только с разрешения правообладателя.

«Показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — уточнил Васясин.

Канадская IMAX прекратила работу в рф в июне. Все ее работники в стране были уволены, а руководство уехало в Лондон.



После начала войны в Украине с россией отказалась работать пятерка крупнейших голливудских студий: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures.