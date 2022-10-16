Компания Danone уходит с российского рынка

Французская пищевая компания Danone объявила о передаче контроля над российским бизнесом и списании до 1 миллиарда евро ущерба.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
За первые 9 месяцев 2022 года на долю бизнеса компании в россии приходилось около 5% чистых продаж Danone. Соглашение о передаче контроля может привести к списанию до 1 миллиарда евро ущерба. Также после ее завершения бизнес Danone в россии деконсолидируется.
В начале марта компания Danone сообщила, что приостановит все инвестиции в россию, но сохранит производство молочной продукции. В апреле издание Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах Danone уйти с российского рынка.
В россии Danone работает с 1992 года и производит бренды "Активиа", "Актимель", "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Био Баланс" и другие.
В начале марта компания Danone сообщила, что приостановит все инвестиции в россию, но сохранит производство молочной продукции. В апреле издание Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах Danone уйти с российского рынка.
В россии Danone работает с 1992 года и производит бренды "Активиа", "Актимель", "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Био Баланс" и другие.
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