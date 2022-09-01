Компания Moderna собирается судиться с Pfizer и BioNTech

18:39 26 августа Киев, Украина

Moderna подала в суд на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech за нарушение патентных прав при разработке первой вакцины против COVID-19, одобренной в США, утверждая, что они скопировали технологию, разработанную Moderna за годы до пандемии.

Иски поданы в окружной суд США в штате Массачусетс и в окружной суд Дюссельдорфа в Германии, сообщает Reuters.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Компания Moderna, основанная десять лет назад в Кембридже, была новатором в области мРНК-вакцин, которые учат человеческие клетки производить белок, вызывающий иммунный ответ. Благодаря этому на разработку вакцины против COVID-19 ушли месяцы, а не годы. Немецкая компания BioNTech также работала в этой области в сотрудничестве с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило экстренно использовать разработанные вакцины против COVID-19 в декабре 2020 года. Сначала разрешение получила разработка Pfizer/BioNTech, а через неделю — вакцина Moderna.



Препарат Moderna — ее единственный коммерческий продукт — принес компании доход в размере $10,4 млрд в этом году, вакцина Pfizer принесла около $22 млрд.



Moderna утверждает, что Pfizer/BioNTech без разрешения скопировали технологию мРНК, которую Moderna запатентовала в период с 2010 по 2016 год — задолго до того, как COVID-19 появился в 2019 году и распространился по всему миру в начале 2020 года.



Помимо исследований мРНК истец жалуется на присвоение разработок, связанных с кодированием полноразмерного шиповидного белка. По словам Moderna, ее ученые занимались этим вопросом при создании вакцины от коронавируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром (MERS). Хотя вакцина против MERS так и не вышла на рынок, ее разработка помогла Moderna быстро выпустить вакцину против COVID-19.



В начале пандемии Moderna пообещала, что не будет защищать свои патенты на препараты против COVID-19, чтобы помочь другим быстрее разработать собственные вакцины. Однако в марте 2022 года компания заявила, что ожидает от таких компаний, как Pfizer и BioNTech, соблюдения ее прав на интеллектуальную собственность. Истец не будет требовать возмещения ущерба за какую-либо деятельность до 8 марта 2022 года.



Pfizer и BioNTech уже сталкивались с судебными исками от других компаний, которые заявляют, что вакцина партнерства нарушает их патенты. Так, немецкая компания CureVac в июле также подала иск против BioNTech в Германии. В ответ BioNTech заявила, что ее работа оригинальна.



На Moderna также подали в суд за нарушение патентных прав в США: у нее продолжается спор с Национальным институтом здравоохранения США по поводу прав на технологию мРНК.