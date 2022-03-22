Компания Speedo разорвала контракт с российским пловцом из-за его участия в митинге в «Лужниках»

15:03 22 марта Киев, Украина

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом из России Евгением Рыловым, который принял участие в митинге-концерте в «Лужниках».

Рылов, завоевавший две золотые медали на прошлогодней Олимпиаде в Токио, был замечен на митинге с буквой "Z" на своей одежде, ставшей символом поддержки вторжения России в Украину, которое Москва называет "спецоперацией".



Компания Speedo сообщила, что "немедленно прекратила спонсорство Рылова" после его посещения мероприятия по случаю годовщины аннексии Россией Крыма.

«Мы самым решительным образом осуждаем войну и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта», — говорится в заявлении.

Компания решила перечислить остаток спонсорского гонорара Рылова в Агентство ООН по делам беженцев, помогающее украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.



