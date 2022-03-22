Компания Speedo разорвала контракт с российским пловцом из-за его участия в митинге в «Лужниках»

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом из России Евгением Рыловым, который принял участие в митинге-концерте в «Лужниках».
Рылов, завоевавший две золотые медали на прошлогодней Олимпиаде в Токио, был замечен на митинге с буквой "Z" на своей одежде, ставшей символом поддержки вторжения России в Украину, которое Москва называет "спецоперацией".
Компания Speedo сообщила, что "немедленно прекратила спонсорство Рылова" после его посещения мероприятия по случаю годовщины аннексии Россией Крыма.
Компания Speedo сообщила, что "немедленно прекратила спонсорство Рылова" после его посещения мероприятия по случаю годовщины аннексии Россией Крыма.
Компания решила перечислить остаток спонсорского гонорара Рылова в Агентство ООН по делам беженцев, помогающее украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.
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