Компания Neuralink получила одобрение для клинических испытаний мозговых чипов на людях

Компания Neuralink, принадлежащая знаменитому американскому предпринимателю Илону Маску и специализирующаяся на разработке мозговых чипов, получила официальное одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для проведения клинических испытаний на людях.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что мозговые импланты от Neuralink направлены на помощь в восстановлении мобильности и зрения людей. Их нужно подключать к мозгу и компьютеру.
Но Илон Маск еще не начинал официальный набор участников для тестирования, а FDA не комментировало свое решение.
Предыдущее предложение Neuralink получить одобрение FDA было отклонено из соображений безопасности.
В 2019 году Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, считывающих информацию. Цель разработки имплантации нитей парализованным людям состоит в том, что это позволит им работать с компьютерами и телефонами "силой мысли". Илон Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям "общаться телепатически" и скачивать иностранные языки.
В 2021 году Neuralink имплантировала в мозг обезьяны нейроимплант (чип) для подключения к компьютеру, после чего она смогла играть в видеоигры с помощью ума. Чипы интерпретировали сигналы мозга и передавали эти данные на устройства через Bluetooth.
Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые имплантанты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.
Отмечается, что мозговые импланты от Neuralink направлены на помощь в восстановлении мобильности и зрения людей. Их нужно подключать к мозгу и компьютеру.
Но Илон Маск еще не начинал официальный набор участников для тестирования, а FDA не комментировало свое решение.
Предыдущее предложение Neuralink получить одобрение FDA было отклонено из соображений безопасности.
В 2019 году Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, считывающих информацию. Цель разработки имплантации нитей парализованным людям состоит в том, что это позволит им работать с компьютерами и телефонами "силой мысли". Илон Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям "общаться телепатически" и скачивать иностранные языки.
В 2021 году Neuralink имплантировала в мозг обезьяны нейроимплант (чип) для подключения к компьютеру, после чего она смогла играть в видеоигры с помощью ума. Чипы интерпретировали сигналы мозга и передавали эти данные на устройства через Bluetooth.
Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые имплантанты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.
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