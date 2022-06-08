Компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в рф

19:45 08 июня Киев, Украина

Крупнейший в Китае производитель смартфонов - Huawei - закрывает официальные торговые точки в россии. Из 19 магазинов Huawei, четыре уже прекратили работу, а остальные будут закрыты в ближайшие месяцы.

"Huawei в конце в марте прекратила заключать новые контракты на поставки в россию сетевого оборудования и гаджетов, а в апреле отправила в отпуск сотрудников местного офиса. Компания, на которую приходится 30–40% всех работающих в рф базовых станций, чуть ли не первой после санкций приостановила заказы, - рассказывал Forbes близкий к ней источник.

Другие китайские производители, от которых ждали, что они заменят любую импортную электронику, собрались на выход следом. Не афишируя этого, в отличие от западных компаний, они «втихую» сворачивают работу на российском рынке. В числе таких «серых отказников» - Lenovo Group и Xiaomi, рассказали источники The Wall Street Journal.



После начала войны китайские технологические гиганты резко сократили поставки в россию: в марте по сравнению с февралем ввоз ноутбуков упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.



В апреле спад усилился: в россию ввезли 830 тысяч смартофонов (против 2 млн годом ранее) и лишь 43 тысячи ноутбуков (вместо 350 тысяч). Общий объем китайского экспорта составил лишь 3,7 млрд долларов против 7,4 млрд в январе и 8,2 млрд в декабре.



Китай не желает нарушать ограничительные меры США и Евросоюза, чтобы поддержать президента владимира путина, оказавшегося в тяжелейшей международной изоляции, объяснили The Washington Post чиновники Пекине и Вашингтоне.



По данным WaPo, Москва несколько раз в течение последних недель обращалась к китайцам с просьбами о помощи и выполнении неких торговых обязательств, якобы взятых китайцами перед началом войны. Но переговоры идут «тяжело», говорят источники WaPo, и сопровождаются нарастающим раздражением в Пекине и фрустрацией — в Кремле.



А теперь пусть в Кремле ещё что-то скажут про поддержку войны Китаем.