Компания Meta ликвидировала самую крупную интернет-сеть, распространявшую роспропаганду

12:45 28 сентября Киев, Украина

Компания Meta ликвидировала самую крупную за время полномасштабной войны россии против Украины сеть по распространению российской пропаганды.

Об этом сообщила пресс-служба Meta.



В сообщении уточнили, что специалисты компании ликвидировали две не связанные между собой сети в Китае и россии за нарушение политики компании.



Китайская сеть существовала с осени 2021 до середины сентября 2022 года и была направлена на внутреннюю политику США накануне выборов 2022 года, а также на внешнюю политику Чехии по отношению к Китаю и Украине. В частности, в Чехии сеть критиковала поддержку Украины.



Российская сеть, обнаруженная Meta, была нацелена прежде всего на Германию, Францию, Италию, Украину и Великобританию. Пропагандисты в фейсбуке, инстаграме и твиттере продвигали кремлевские нарративы по поводу российско-украинской войны.



Эта сеть начала действовать в мае 2022 года и охватывала более 60 вебсайтов, выдававших себя за настоящие сайты новостных организаций в Европе, в частности Spiegel, The Guardian и Bild.



Здесь размещали оригинальные статьи с критикой Украины и украинских беженцев и поддержкой россии, а также утверждали, что санкции Запада против рф приведут к обратному результату.



Впоследствии эти статьи продвигались через фейсбук, инстаграм, телеграмм, твиттер, сайты петиций Change.org и Avaaz и даже LiveJournal.



Специалисты Meta уточнили, что после блокировки доменов этой сети ее распорядители пытались создать новые сайты, что свидетельствует о "настойчивости и постоянных инвестициях в эту деятельность в интернете".



Сайты работали преимущественно на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и украинском языках. В некоторых случаях контент операции усиливался на фейсбук-страницах посольств россии в Европе и Азии, говорится в тексте расследования.