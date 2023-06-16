Компания SpaceX Илона Маска взяла на работу 14-летнего программиста

12:25 12 июня Киев, Украина

Компания SpaceX Илона Маска взяла на работу 14-летнего инженера-программиста Кайрена Квази, пишет Business Insider. Подросток присоединится к команде разработчиков, которые создают программное обеспечение для спутников Starlink.

Ранее Квази уже стажировался в компании Intel и специализирующейся на кибербезопасноти Blackbird.AI



Кайрен Квази в возрасте 14 лет стал самым молодым человеком, окончившим Университет Санта-Клары (Калифорния). Теперь он планирует вместе с матерью переехать в штат Вашингтон, чтобы начать работу в SpaceX.



В возрасте двух лет Квази уже мог говорить полными предложениями, а в девять понял, что программа третьего класса школы для него слишком простая, и поступил в муниципальный колледж в Калифорнии. В том же году по результатам теста на IQ он попал в 99,9-й процентиль людей с самыми развитым интеллектом, рассказали его родители. Когда Квази исполнилось 11 лет, он поступил в Университет Санта-Клары, где стал изучать информатику и инженерию.