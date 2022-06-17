Компания Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки бренда в рф

08:01 17 июня Киев, Украина

Из-за продолжающейся агрессии рф в Украине компания Coca-Cola прекратит производить и продавать свои товары в россии

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) — дистрибутор Coca-Cola и ее существующие клиенты в россии распродают напитки, которые остались на складах, сообщает Reuters.

Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в россии», заявила компания. Речь идет не только о коле, но и о других напитках бренда — Fanta, Sprite, Schweppes, соки «Добрый», Rich и других.





В начале мая главный операционный директор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси заявил, что бизнес компании в россии «в какой-то момент полностью исчезнет», если боевые действия в Украине затянутся. В то же время Куинси поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского.

«Символизм [таких шагов] важен, но он не станет решающим фактором», — сказал Куинси.

Американской Coca-Cola 23% швейцарской компании Coca-Cola HBC. Она производит и продает напитки в 29 странах, включая Грецию, Италию и страны Восточной Европы. В россии работает десять заводов компании: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



О приостановке бизнеса в россии Coca-Cola объявила 8 марта. В опубликованном на сайте компании заявлении говорилось, что решение об уходе с рынка связано с боевыми действиями на территории Украины. В мае руководство компании допустило полный уход из страны, если война в Украине затянется.