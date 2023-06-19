Комитет обороны не исключает возможность вооруженного нападения рф на Швецию

В отчете оборонного комитета парламента Швеции "Allvarstid" говорится, что несмотря на то, что россия загрузла в войне с Украиной, нельзя исключать возможность российского военного нападения на Швецию — возможности у москвы для действий против Швеции есть.
Об этом сообщает телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники.
Анализ политики безопасности основан на том же письме, что и анализ, опубликованный пять лет назад, о том, что "вооруженное нападение на Швецию нельзя исключить. Также нельзя исключать, что против Швеции могут быть использованы военные средства силы или дальнейшие угрозы" применение такой силы".
В парламентском докладе Швеции говорится, что, хотя российские сухопутные войска и находятся в Украине, нельзя исключать других видов военных атак со стороны рф против Швеции.
Анализ политики безопасности основан на том же письме, что и анализ, опубликованный пять лет назад, о том, что "вооруженное нападение на Швецию нельзя исключить. Также нельзя исключать, что против Швеции могут быть использованы военные средства силы или дальнейшие угрозы" применение такой силы".
В парламентском докладе Швеции говорится, что, хотя российские сухопутные войска и находятся в Украине, нельзя исключать других видов военных атак со стороны рф против Швеции.
В докладе изложена и новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Следует отметить, что предыдущая доктрина опиралась на сотрудничество с соседними странами и ЕС.
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