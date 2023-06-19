Комитет обороны не исключает возможность вооруженного нападения рф на Швецию

14:01 19 июня Киев, Украина

В отчете оборонного комитета парламента Швеции "Allvarstid" говорится, что несмотря на то, что россия загрузла в войне с Украиной, нельзя исключать возможность российского военного нападения на Швецию — возможности у москвы для действий против Швеции есть.

Об этом сообщает телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники.



Анализ политики безопасности основан на том же письме, что и анализ, опубликованный пять лет назад, о том, что "вооруженное нападение на Швецию нельзя исключить. Также нельзя исключать, что против Швеции могут быть использованы военные средства силы или дальнейшие угрозы" применение такой силы".



В парламентском докладе Швеции говорится, что, хотя российские сухопутные войска и находятся в Украине, нельзя исключать других видов военных атак со стороны рф против Швеции.

"россия еще больше снизила свой порог для применения военной силы и демонстрирует высокую политическую и военную склонность к риску. Способность рф проводить операции с помощью военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается высокой", — говорится в отчете.

В докладе изложена и новая оборонная доктрина для Швеции, основанная на членстве в НАТО. Следует отметить, что предыдущая доктрина опиралась на сотрудничество с соседними странами и ЕС.