Команда Навального обнародовала список коррупционеров и разжигателей войны в Украине

«Санкции на 6000 человек? Никогда такого не было!» — скажете вы. Не было? Будет. Войны с Украиной тоже никогда не было, знаете ли. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Мы добьемся того, чтобы все те, кто несет ответственность за эту войну были наказаны», - написал соратник Навального Леонид Волков.