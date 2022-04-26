Команда Навального обнародовала список коррупционеров и разжигателей войны в Украине

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал список российских чиновников и публичных лиц, против которых предлагается ввести санкции из-за участия в коррупции и разжигания войны в Украине.
Фигуранты списка поделены на несколько категорий: «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «продажные знаменитости», «ключевые чиновники».
Владимир Путин попал в категорию «организаторы войны». Вместе с ним там оказались еще 30 членов Совета безопасности РФ и 101 военный из Минобороны.
Среди тех, против кого предлагается ввести санкции, блогер Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, епископ Тихон Шевкунов, которого называют «духовником Путина», журналист Олег Кашин, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков.
Фигуранты списка поделены на несколько категорий: «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «продажные знаменитости», «ключевые чиновники».
Владимир Путин попал в категорию «организаторы войны». Вместе с ним там оказались еще 30 членов Совета безопасности РФ и 101 военный из Минобороны.
Среди тех, против кого предлагается ввести санкции, блогер Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, епископ Тихон Шевкунов, которого называют «духовником Путина», журналист Олег Кашин, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков.
Целью публикации списка, как уточнил один из его авторов Руслан Шаведдинов, является добиться внесения всех его фигурантов в санкционные листы.
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