Команда Навального обнародовала список коррупционеров и разжигателей войны в Украине

18:57 26 апреля Киев, Украина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал список российских чиновников и публичных лиц, против которых предлагается ввести санкции из-за участия в коррупции и разжигания войны в Украине.

Фигуранты списка поделены на несколько категорий: «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «продажные знаменитости», «ключевые чиновники».

Владимир Путин попал в категорию «организаторы войны». Вместе с ним там оказались еще 30 членов Совета безопасности РФ и 101 военный из Минобороны.

Среди тех, против кого предлагается ввести санкции, блогер Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, епископ Тихон Шевкунов, которого называют «духовником Путина», журналист Олег Кашин, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков.
«Санкции на 6000 человек? Никогда такого не было!» — скажете вы. Не было? Будет. Войны с Украиной тоже никогда не было, знаете ли. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Мы добьемся того, чтобы все те, кто несет ответственность за эту войну были наказаны», - написал соратник Навального Леонид Волков.
Целью публикации списка, как уточнил один из его авторов Руслан Шаведдинов, является добиться внесения всех его фигурантов в санкционные листы.