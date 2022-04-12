Команда Навального нашла у "дирижера путинской войны" недвижимость в Италии на 100 миллионов евро

18:02 12 апреля Киев, Украина

Команда политика Алексея Навального обнаружила в восьми городах Италии десятки объектов недвижимости, которые принадлежат художественному руководителю Мариинского театра, дирижеру Валерию Гергиеву или его компаниям. Общая стоимость недвижимости в Италии,

по оценке авторов расследования, превышает 100 миллионов евро.

Команда Навального обнаружила, что с 2016 года Гергиев владеет виллой, расположенной под Римом в закрытом поселке. Также ему принадлежит морской мыс и участок земли на побережье в городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя.