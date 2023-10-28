Команда хирургов и волонтеров Красного Креста прибыла в Сектор Газа

19:52 27 октября Киев, Украина

Команда военной хирургии и группа волонтеров Международного Комитета Красного Креста (МККК) 27 октября прибыли в Сектор Газы . В частности, волонтеры доставили туда шесть грузовиков с медицинскими материалами и средствами для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба МККК.



Прибытие гуманитарного персонала увеличит способность увеличивать хирургические вмешательства и поддерживать местный медперсонал.

"Эта чрезвычайно важная помощь — небольшая доза облегчения. Но этого недостаточно. Наша команда хирургов и медицинское оборудование помогут снизить чрезвычайное давление на врачей и медсестер Газы. Но срочно требуется безопасный и гуманитарный доступ. Эта гуманитарная катастрофа обостряется каждый час", — заявил региональный директор МККК. на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбона.

Отмечается, что медпомощь как для севера, так и для юга Сектора Газа включает военные хирургические наборы, которые могут быть использованы для помощи от 1000 до 5000 тысяч человек в зависимости от характера ранений. Средства для очищения воды содержат таблетки хлора. Ими можно обработать 50 тысяч литров питьевой воды.