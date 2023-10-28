Команда хирургов и волонтеров Красного Креста прибыла в Сектор Газа

Команда военной хирургии и группа волонтеров Международного Комитета Красного Креста (МККК) 27 октября прибыли в Сектор Газы . В частности, волонтеры доставили туда шесть грузовиков с медицинскими материалами и средствами для очистки воды.
Об этом сообщает пресс-служба МККК.
Прибытие гуманитарного персонала увеличит способность увеличивать хирургические вмешательства и поддерживать местный медперсонал.
Прибытие гуманитарного персонала увеличит способность увеличивать хирургические вмешательства и поддерживать местный медперсонал.
Отмечается, что медпомощь как для севера, так и для юга Сектора Газа включает военные хирургические наборы, которые могут быть использованы для помощи от 1000 до 5000 тысяч человек в зависимости от характера ранений. Средства для очищения воды содержат таблетки хлора. Ими можно обработать 50 тысяч литров питьевой воды.
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