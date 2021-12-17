Колумбия: 104-летняя женщина дважды победила коронавирус

Из городской больницы города Тунхе в Колумбии выписана необычная пациентка, 104-летняя Кармен Эрнандес дважды переболела COVID.
Об этом пишет Caracol.
Впервые Кармен заболела COVID-19 в июне прошлого года. Ее лечили в доме престарелых, где она на тот момент уже прожила 25 лет.
В феврале 2021 года Кармен вакцинировалась, но уже в марте заболела коронавирусом повторно. В этот раз ее госпитализировали в университетскую больницу Сан-Рафаэль в городе Тунха.
Кармен провела 21 день в реанимации, но полностью излечилась и вернулась в дом престарелых.
А врачи, лечившие Кармен, уже назвали ее "живой легендой" и проводили ее из больницы аплодисментами.
Кармен Эрнандес не только дважды переболела COVID-19, но несколько лет назад победила агрессивную форму рака кожи. Кармен родилась в городе Тунхе 14 июля 1916 года, у нее есть дочь, которой недавно исполнилось 70 лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии