Колумбийские террористы пытаются диктовать условия властям страны

11:12 08 Июль Киев, Украина

Представители леворадикальной колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) предложили властям страны объявить режим прекращения огня на 90 дней. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте организации.

"Мы предлагаем президенту [Колумбии] Ивану Дуке согласиться на двустороннее прекращение огня на 90 дней", - говорится в тексте. В нем отмечается, что члены АНО, находящиеся в Гаване и ранее участвовавшие в переговорах с колумбийскими властями, готовы проработать все детали соглашения. "Если двустороннее прекращение будет согласовано, то это создаст атмосферу гуманитарной разрядки, благоприятствующей возобновлению мирного диалога между правительством Колумбии и АНО", - подчеркивается в документе.

В свою очередь Дуке заявил, что продолжит борьбу с преступниками. "АНО - это террористическая группировка, которая варварски нападает на страну на протяжении десятилетий. Колумбия требует от них освободить похищенных и прекратить преступные действия", - написал он на своей странице в Twitter.

Колумбийские власти возложили на АНО ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей организации, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".