Колумбийские солдаты погибли на поле посевов наркотических растений

Колумбия страдает как от вооруженных столкновений повстанцев, так и от сопротивления наркоторговцев. Так, по информации местной радиостанции La FM, во время уничтожения посевов наркосодержащих растений, сработало взрывное устройство. При взрыве погибли двое колумбийских военнослужащих. Трагедия произощла на западе страны.

Отмечается, что в муниципалитете Тумако, что в западном департаменте Нариньо, солдаты уничтожали посевы растений, содержащих наркотические вещества, когда сработала мина. Военные погибли на месте.

По данному инциденту начато расследование. По данным властей, в упомянутом регионе активно действуют незаконные группировки повстанцев и преступников.

Как сообщалось, на северо-западе Колумбии неизвестные расстреляли шестерых человек - пятерых шахтеров и владельца бильярдного клуба.