Колумбийцы протестуют против налоговой реформы - погибли 19 человек

В Колумбии не утихают акции протестов против налогов и сборов с физических лиц, по последним данным в подобных акциях погибло около 19 человек и около 850 получили различные травмы.
Об этом сообщает агентство EFE.
По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, более половины пострадавших – сотрудники силовых структур. Также сообщается о 431 задержанном по всей стране.
Молано назвал применение силы против протестующих оправданным. Он заявил, что в некоторых регионах "агрессивные люди" пытались присоединиться к протестам и "дестабилизировать обстановку". По его словам, некоторые из них связаны с леворадикальными группировками Farcи ELN.
На фоне протестов, вместе с президентом страны Иваном Дуке в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья, сообщается в Твиттере министерства. Дуке уже объявил о назначении на место Карраскильи Хосе Мануэля Рестрепо, занимавшего пост министра торговли, промышленности и туризма.
Проект налоговой реформы, авторами которого были и Карраскилья, и Рестрепо, предполагал пополнение бюджета Колумбии на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны. Достичь этого предполагалось за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц. Реформа вызвала критику почти всех политических сил и протесты по всей стране, после чего президент Колумбии поручил доработать проект реформы, но демонстрации продолжились.
По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, более половины пострадавших – сотрудники силовых структур. Также сообщается о 431 задержанном по всей стране.
Молано назвал применение силы против протестующих оправданным. Он заявил, что в некоторых регионах "агрессивные люди" пытались присоединиться к протестам и "дестабилизировать обстановку". По его словам, некоторые из них связаны с леворадикальными группировками Farcи ELN.
На фоне протестов, вместе с президентом страны Иваном Дуке в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья, сообщается в Твиттере министерства. Дуке уже объявил о назначении на место Карраскильи Хосе Мануэля Рестрепо, занимавшего пост министра торговли, промышленности и туризма.
Проект налоговой реформы, авторами которого были и Карраскилья, и Рестрепо, предполагал пополнение бюджета Колумбии на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны. Достичь этого предполагалось за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц. Реформа вызвала критику почти всех политических сил и протесты по всей стране, после чего президент Колумбии поручил доработать проект реформы, но демонстрации продолжились.
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