Количество журналистов за решеткой достигло рекордного уровня – CPJ

Количество заключенных журналистов в мире в 2021 году достигло рекордного уровня – 293 человека, еще 24 медийщика погибли в результате целенаправленных атак.
Такие данные приводит Комитет защиты журналистов ( CPJ ).
Худшая ситуация для журналистов сложилась в Китае: в течение нынешнего года CPJ здесь зафиксировал 50 медийщиков за решеткой.
За ним следует Мьянма – 26 заключенных работников СМИ во время волны репрессии после военного переворота 1 февраля.
Далее Египет – 25, Вьетнам – 23 и Беларусь – 19.
В первый раз в перепись попали журналисты, заключенные в Гонконге. В частности, основатель Apple Daily, лауреат премии CPJ за свободу печати Джимми Лай .
В странах Африки к югу от Сахары наихудшей для свободы слова стала Эритрея, на втором месте – Эфиопия, где идет гражданская война.
Рекордное количество журналистов, заключенных по всему миру, CPJ задокументирует уже шестой год подряд.
Такие данные приводит Комитет защиты журналистов ( CPJ ).
Худшая ситуация для журналистов сложилась в Китае: в течение нынешнего года CPJ здесь зафиксировал 50 медийщиков за решеткой.
За ним следует Мьянма – 26 заключенных работников СМИ во время волны репрессии после военного переворота 1 февраля.
Далее Египет – 25, Вьетнам – 23 и Беларусь – 19.
В первый раз в перепись попали журналисты, заключенные в Гонконге. В частности, основатель Apple Daily, лауреат премии CPJ за свободу печати Джимми Лай .
В странах Африки к югу от Сахары наихудшей для свободы слова стала Эритрея, на втором месте – Эфиопия, где идет гражданская война.
Рекордное количество журналистов, заключенных по всему миру, CPJ задокументирует уже шестой год подряд.
Десятку антилидеров свободы прессы закрывают Турция, Саудовская Аравия, Россия и Иран, где власти регулярно используют законы о технологиях и безопасности для подавления инакомыслия и прибегают к систематическому нарушению международных норм.
Антигосударственные обвинения остаются наиболее распространенными в мире. Однако в этом году CPJ также задокументировал по меньшей мере 17 заключенных журналистов, обвиненных в киберпреступлениях: в некоторых случаях это может привести к уголовному преследованию за что-либо опубликованное или распространенное в интернете.
В Беларуси за решеткой находится 19 журналистов – это самый высокий показатель в стране с тех пор, как CPJ начал сбор данных о заключенных журналистах в 1992 году.
В Латинской Америке журналисты были заключены на Кубе – 3, в Никарагуа – 2 и Бразилии – 1. Угрозы свободы печати усилились во всем регионе, говорится в сообщении.
На момент публикации информации в Северной Америке не был заключен ни один журналист. Однако US Press Freedom Tracker, партнер CPJ, зафиксировал 56 арестов и задержание журналистов в США в течение 2021 года, причем подавляющее большинство произошло во время протестов.
Такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, вроде бы отказались от тенденции заточить больше журналистов, чем в предыдущие годы. Однако это не свидетельствует об улучшении климата для свободы прессы, а скорее о диверсификации цензуры, когда власти используют такие инструменты, как наблюдение и отключение Интернета, считают исследователи.
В Индии в этом году убили больше всего в мире – четыре – журналисты за непосредственно в отместку за их профессиональную деятельность; еще один был убит при освещении протеста.
В то же время, самой смертельной страной Западного полушария для журналистов осталась Мексика: трое медийщиков убили за их репортажи, мотивы шести других убийств расследуются.
В CPJ уточнили, что список журналистов не включает тех, кого заключили в тюрьму и освободили в течение 2021 года.
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