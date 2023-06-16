Количество вынужденных переселенцев в мире достигло рекордных 110 миллионов

Число вынужденно перемещенных людей в мире возросло до рекордных 110 миллионов, заявляют в Агентстве ООН по делам беженцев, пишет Reuters.
В 2022 году количество переселенцев увеличилось на 19 миллионов и к концу года составило 108,4 миллиона. Это рекордный по скорости роста за всю историю, говорят в ООН.
По состоянию на начало лета 2023 г. количество вынужденных переселенцев возросло еще до 110 миллионов, главным образом из-за восьминедельного конфликта в Судане, в ходе которого происходили боевые столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF).
Около половины из общего числа беженцев и переселенцев прибыли из трех стран: Сирии, Украины и Афганистана.
К началу войны в Сирии в 2011 году количество вынужденных переселенцев в течение двух десятилетий было практически неизменным и составило примерно 40 миллионов человек, отмечают в ООН. С этого момента цифра увеличивается с каждым годом.
На каждые 74 человека в мире приходится более одного вынужденного переселенца, говорится в отчете ООН.
В 2022 году количество переселенцев увеличилось на 19 миллионов и к концу года составило 108,4 миллиона. Это рекордный по скорости роста за всю историю, говорят в ООН.
По состоянию на начало лета 2023 г. количество вынужденных переселенцев возросло еще до 110 миллионов, главным образом из-за восьминедельного конфликта в Судане, в ходе которого происходили боевые столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF).
Около половины из общего числа беженцев и переселенцев прибыли из трех стран: Сирии, Украины и Афганистана.
К началу войны в Сирии в 2011 году количество вынужденных переселенцев в течение двух десятилетий было практически неизменным и составило примерно 40 миллионов человек, отмечают в ООН. С этого момента цифра увеличивается с каждым годом.
На каждые 74 человека в мире приходится более одного вынужденного переселенца, говорится в отчете ООН.
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