Когда США выйдут из ВОЗ

Соедененные Штаты Америки, 6 июля, сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения, официально отношения с ВОЗ прекратятся 6 июля 2021 года.
Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, уведомил конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.
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