Когда США выйдут из ВОЗ

13:41 08 Июль Киев, Украина

Соедененные Штаты Америки, 6 июля, сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения, официально отношения с ВОЗ прекратятся 6 июля 2021 года. 

Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года», - сказал он.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ.
«Данные условия включают предупреждение [о выходе] за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, уведомил конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.