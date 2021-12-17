Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена

07:50 29 Ноябрь Киев, Украина

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, воюющая с йеменскими повстанцами-хуситами, нанесла авиаудары рано утром в субботу по столице страны Сане.

Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о забастовках, сославшись на коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая призвала мирных жителей держаться подальше от этих мест, не называя их.

Удары были нанесены на фоне ожесточенных боев вокруг города Мариб и после того, как силы коалиции покинули районы вокруг ключевого портового города Ходейда.

Напомним, поддерживаемые Ираном хуситы удерживают столицу Йемена с сентября 2014 года. Хотя вмешательство коалиции под руководством Саудовской Аравии остановило их марш на юг в 2015 году, война длилась годами и вызвала самый серьезный гуманитарный кризис в мире.