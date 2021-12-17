Коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена

07:50 29 Ноябрь Киев, Украина

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, воюющая с йеменскими повстанцами-хуситами, нанесла авиаудары рано утром в субботу по столице страны Сане.



Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о забастовках, сославшись на коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая призвала мирных жителей держаться подальше от этих мест, не называя их.



Удары были нанесены на фоне ожесточенных боев вокруг города Мариб и после того, как силы коалиции покинули районы вокруг ключевого портового города Ходейда.