КНР: Уволенные без компенсации сотрудники дипмиссии США недовольны

Сотрудники дипмиссии США, из числа граждан Китая, уволенные в результате закрытия генконсульства в Чэнду, выразили недовольство по факту невыплаты им положенных компенсаций.
Уволенный местный персонал генерального консульства США в Чэнду на юго-западе Китая сообщил, что гражданам Китая "не до конца выплатили компенсации".
Об этом сообщил в понедельник главный редактор китайской газеты The Global Times Ху Сицзинь.
Редактор напомнил, что перед закрытием американская дипломатическая миссия опубликовала видеоролик "Нам будет вас всегда не хватать". "Добрая воля требует, чтобы поступки соответствовали словам. Не надо ограничиваться красивыми высказываниями", - подытожил Ху Сицзинь.
Ранее Министерство иностранных дел КНР сообщило о передаче китайскому правительству здания американского консульства в Чэнду. Примерно в 06:00 утра (01:00 мск) там был убран флаг США, а к 10:00 по местному времени (05:00 мск) дипломаты покинули все помещения.
Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.
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