07:24 26 декабря Киев, Украина





Он также заявил, что Китай "придерживается принципов объективности и беспристрастности" в вопросе "украинского кризиса". Глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР со следующего года будет "углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с россией. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщило издание AP.Он также заявил, что Китай "придерживается принципов объективности и беспристрастности" в вопросе "украинского кризиса".

"Что касается украинского кризиса, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения ни той, ни другой стороне и не подливая масла в огонь, тем более не стремясь к выгоде от ситуации", - заявил Ван И.

Он также также обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Пекин "решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая". При этом Ван И признал, что опыт показал, "что Китай и Соединенные Штаты не могут отделить или разорвать цепочки поставок".



По словам дипломата, Китай будет стремиться вернуть отношения с США в нужное русло, отметив, что они резко ухудшились, потому что "Соединенные Штаты упорно продолжают рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвуют в вопиющей блокаде, подавлении и провокациях против Китая".