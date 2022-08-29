КНР ограничила торговлю с Тайванем

10:13 03 августа Киев, Украина

Китай ограничил торговлю с Тайванем, а также ввел санкции в отношении двух тайваньских фондов на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом 3 августа сообщило издание Aljazeera.



Пекин приостановил экспорт песка на остров - ключевого материала, используемого в строительстве, а также запретил ввоз тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.



Главное таможенное управление Китая заявило, что импорт продуктов питания был остановлен из-за присутствия пестицидов и коронавируса в некоторых партиях, а Министерство торговли объяснило приостановку поставок песка в соответствии с неуточненными правовыми положениями.



Кроме того, Канцелярия КНР по делам Тайваня отдельно объявила о введении мер в отношении Тайваньского фонда за демократию и Фонда международного сотрудничества и развития.



Решением китайского правительства этим фондам запрещается сотрудничество с организациями, предприятиями и частными лицами материкового Китая.



Как подчеркивают аналитики, вполне вероятно, что Пекин объявит о других экономических санкциях, но вряд ли они будут эффективными, если не коснутся ключевого тайваньского продукта - полупроводников.



Объявления о санкциях прозвучали во время визита Пелоси на остров, который Пекин считает своей территорией. Ранее в Китае пригрозили "серьезными последствиями" в случае, если американский политик прибудет на Тайвань.