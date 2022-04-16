Книга Обамы "Земля обетованная" побила рекорд продаж

12:51 19 ноября Киев, Украина

Издательство Penguin Random House опубликовало книгу "Земля обетованная" экс-президента США Барака Обамы, первый день продаж побил все рекорды

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя PRH.

"Продажи по предварительному заказу, плюс продажи за первый день составили 887 тысяч единиц "во всех форматах и изданиях в США и Канаде", - сообщил Penguin Random House в среду.

Издатель отметил, что этот результат представляет "наибольший общий объем продаж за первый день любой книги, когда-либо выданной" компанией.