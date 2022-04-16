Книга Обамы "Земля обетованная" побила рекорд продаж

Издательство Penguin Random House опубликовало книгу "Земля обетованная" экс-президента США Барака Обамы, первый день продаж побил все рекорды.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя PRH.
Издатель отметил, что этот результат представляет "наибольший общий объем продаж за первый день любой книги, когда-либо выданной" компанией.
Так, работа Барака Обамы обошла мемуары его жены Мишель Обамы, чья книга "Становление" взлетела на вершину чартов в 2018 году.
Напомним, во вторник начались продажи мемуаров 44-го президента США Барака Обамы. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" составляет 3 млн экземпляров.
Напомним, во вторник начались продажи мемуаров 44-го президента США Барака Обамы. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" составляет 3 млн экземпляров.
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