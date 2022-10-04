КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией

07:31 04 октября Киев, Украина

4 октября Токио объявил воздушную тревогу по всей стране из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты



Об этом сообщает агентство Yonhap.



Отмечается, что жителей призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю, а тем, кто решит остаться дома, - не подходить к окнам из-за риска падения обломков снаряда.



По данным Береговой охраны Японии, северокорейская ракета перелетела через воздушное пространство северных префектур Аомори и Хоккайдо и упала в Тихом океане.



Власти призывают корабли, находящиеся в районе падения снаряда, в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а незамедлительно сообщить Береговой охране.



Как указано, в связи с инцидентом японское правительство созывает совет национальной безопасности.