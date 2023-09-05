КНДР запустила баллистические ракеты: имитация ядерных ударов по Южной Корее

Северная Корея объявила о запуске двух тактических баллистических ракет малой дальности, представляющих имитацию ядерных ударов по военным объектам в Южной Корее.
Информация о запуске была распространена через каналы ВВС и агентство KCNA.
Согласно сообщению, официальных медиа Северной Кореи, эти испытания проводились вна фоне развертывания стратегических бомбардировщиков США в регионе.
По данным Южной Кореи, две ракеты были успешно запущены и приземлились в море.
Запуски совпали по времени с проведением ежегодных совместных военных учений, которые проводятся Южной Кореей и США.
Северокорейские власти долгое время рассматривают эти учения как демонстрацию подготовки к военным действиям.
Представители армии Северной Кореи подчеркнули, что ракеты были запущены в поздний вечер в среду во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары "выжженной земли" по важным командным центрам и оперативным аэродромам" на территории Южной Кореи.
Информация о запуске была распространена через каналы ВВС и агентство KCNA.
Согласно сообщению, официальных медиа Северной Кореи, эти испытания проводились вна фоне развертывания стратегических бомбардировщиков США в регионе.
По данным Южной Кореи, две ракеты были успешно запущены и приземлились в море.
Запуски совпали по времени с проведением ежегодных совместных военных учений, которые проводятся Южной Кореей и США.
Северокорейские власти долгое время рассматривают эти учения как демонстрацию подготовки к военным действиям.
Представители армии Северной Кореи подчеркнули, что ракеты были запущены в поздний вечер в среду во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары "выжженной земли" по важным командным центрам и оперативным аэродромам" на территории Южной Кореи.
Запуск ракет произошел за день до завершения 11-дневных совместных военных маневров Южной Кореи и США.
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