КНДР запустила баллистические ракеты: имитация ядерных ударов по Южной Корее

09:08 31 августа Киев, Украина





Информация о запуске была распространена через каналы ВВС и агентство KCNA.



Согласно сообщению, официальных медиа Северной Кореи, эти испытания проводились вна фоне развертывания стратегических бомбардировщиков США в регионе.



По данным Южной Кореи, две ракеты были успешно запущены и приземлились в море.



Запуски совпали по времени с проведением ежегодных совместных военных учений, которые проводятся Южной Кореей и США.



Северокорейские власти долгое время рассматривают эти учения как демонстрацию подготовки к военным действиям.



Представители армии Северной Кореи подчеркнули, что ракеты были запущены в поздний вечер в среду во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары "выжженной земли" по важным командным центрам и оперативным аэродромам" на территории Южной Кореи. Северная Корея объявила о запуске двух тактических баллистических ракет малой дальности, представляющих имитацию ядерных ударов по военным объектам в Южной Корее.Информация о запуске была распространена через каналы ВВС и агентство KCNA.Согласно сообщению, официальных медиа Северной Кореи, эти испытания проводились вна фоне развертывания стратегических бомбардировщиков США в регионе.По данным Южной Кореи, две ракеты были успешно запущены и приземлились в море.Запуски совпали по времени с проведением ежегодных совместных военных учений, которые проводятся Южной Кореей и США.Северокорейские власти долгое время рассматривают эти учения как демонстрацию подготовки к военным действиям.Представители армии Северной Кореи подчеркнули, что ракеты были запущены в поздний вечер в среду во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары "выжженной земли" по важным командным центрам и оперативным аэродромам" на территории Южной Кореи.

"Эти учения направлены на отправку ясного сигнала нашим врагам", - подчеркнули в армейских источниках.

Запуск ракет произошел за день до завершения 11-дневных совместных военных маневров Южной Кореи и США.