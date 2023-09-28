КНДР включила ядерный статус в конституцию

10:09 28 сентября Киев, Украина

Парламент КНДР одобрил изменения в конституцию, включив в текст Основного закона упоминание о ядерном статусе государства.



Информацию об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные источники.

"Верховное народное собрание Северной Кореи, проводя двухдневное заседание, приняло единогласное решение о пересмотре конституции, дополнив текст утверждением о том, что Северная Корея "разрабатывает ядерное оружие для обеспечения своего права на существование и предотвращения войны", - гласит сообщение.

Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, подчеркнул, что "политика страны по созданию ядерного оружия приобрела постоянный статус как фундаментальный закон, над которым нельзя играть".



Он также объявил о намерении Северной Кореи увеличить производство ядерного оружия с целью сдерживания "американских провокаций".