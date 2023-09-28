КНДР включила ядерный статус в конституцию

Парламент КНДР одобрил изменения в конституцию, включив в текст Основного закона упоминание о ядерном статусе государства.
Информацию об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные источники.
Информацию об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные источники.
Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, подчеркнул, что "политика страны по созданию ядерного оружия приобрела постоянный статус как фундаментальный закон, над которым нельзя играть".
Он также объявил о намерении Северной Кореи увеличить производство ядерного оружия с целью сдерживания "американских провокаций".
Он также объявил о намерении Северной Кореи увеличить производство ядерного оружия с целью сдерживания "американских провокаций".
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