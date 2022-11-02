КНДР в очередной раз провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

08:11 02 ноября Киев, Украина

В среду, 2 ноября, Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Отмечается, что запуск произошел в то время, как Южная Корея проводит совместные с США учения.

Yonhap уточняет, что ракета направилась к южнокорейскому острову Уллындо, прежде чем упасть в Японское море. На острове объявили воздушную тревогу.

В регионе завершились ежегодные масштабные учения Южной Кореи и США, в рамках которых отрабатывалась в том числе высадка десанта в Японском море. В маневрах участвовали более 6 тыс. военных, 40 десантных машин-амфибий, 50 самолетов и вертолетов и десять судов.

Предыдущий запуск был 28 октября - тогда Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.